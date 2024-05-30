نقدم لطلابنا الأعزاء في الصف الثالث الإعدادي، توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث يتساءل الآلاف من أولياء أمورهم، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية.

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الصدد، نوفر لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة توقعات تنسيق المرحلة الأولى، حيث كان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في القاهرة 245 درجة للعام الماضي، ومن المتوقع أن تتراوح ما بين 245 و247 درجة خلال العام الحالي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي هذا الإطار، نعرض لكم توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة وبعض المحافظات، جاءت كالآتي:

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة: تترواح ما بين 245 و247 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية: 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة: 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط: 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية: 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية: 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنوفية: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024-2025

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي، التقديم في مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2024-2025، وذلك من خلال تحضير الأوراق المطلوبة التالية:

1) [5] صور من شهادة الإعدادية الأصلية.

2) بيان نجاح أصل و5 صور منه.

3) شهادة ميلاد مميكنة و5 صور منها.

4) صورة شخصية حديثة 4×6 وبدون عليها اسم الطالب وكذلك الرقم القومي.

5) استمارة تنسيق الطالب/ة.

6) وصل دفع مصروفات المدرسة من البريد إلى جانب 5 صور.

7) صورة بطاقة ولي الأمر.

8) ملف التقديم.

مصروفات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية 2024

وفي سياق آخر، جاءت مصروفات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية للعام الماضي 2024، علي النحو التالي:

• طلاب الصف الأول الثانوي: 520 جنيه.

• أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم: 292.95 جنيه.

• الفئات المعفاة من جاني وزارة التربية والتعليم والتي تشمل: (أبناء الشهداء- يتلقون مساعدات حكومية ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي): 65.90 جنيه.

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