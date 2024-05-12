الأحد 12 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سلطان طائفة البهرة، والوفد المرافق له، لافتتاح مسجد السيدة زينب، بعد تطويره.

ومن جانبه أشاد الرئيس السيسي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بطائفة البهرة، والدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

ويرصد الدستور في تقريره أبرز المعلومات عن سلطان البهرة، وأهم المساجد التي تم ترميمها على في الفترة الأخيرة طائفة البهرة في مصر، إليكم التفاصيل.

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سلطان البهرة يستحضر دعاء السيدة زينب لمصر أمام الرئيس السيسى

المساجد التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة بواسطة طائفة البهرة في مصر

  • جامع الحاكم بأمر الله.. آمال الترميم منذ عهد السادات.
  • مسجد الجيوشي.. أقدم المساجد الفاطمية في مصر.
  • مسجد سيدنا الحسين.
  • ضريح السيدة نفيسة.. تجديد كامل لمقصورة المقام.
  • المسجد الأقمر.

أبرز المعلومات عن سلطان البهرة 

  • هو الابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.
  • ولد في مدينة سورت الواقعة في الضفة الغربية في الهند في  20 أغسطس 1946.
  • ينتمي إلى أسرة توارثت زعامة طائفة البهرة منذ مدة مديدة، وهي أسرة عريقة اعتنقت الإسلام منذ بزوغ شمسه في شبه القارة الهندية.
  • تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، منذ صغر سنه، ما جعله يرث عنه جميع خصال الزعامة والشهامة.
  • زوجه والده في ريعان شبابه، فأنجب خمسة أولاد: ثلاثة من الذكور، أولهم الأمير جعفر الصادق، ثم الأمير طه، ثم الأمير حسين واثنتين من الإناث.
  • يتمتع سلطان البهرة بجميع الخصال التي يجب أن تتوفر فيمن يستحق أن يتولى زعامة الطائفة من شجاعة وفصاحة، وكرم وحلم، وعلو همة ونبوغ في جميع الفنون والعلوم.
  • عينه والده قبل وفاته بسنتين، حين رآه متقنًا ومتفننًا في جميع العلوم والفنون، متفردًا في شئون الزعامة، جديرًا بحسن السياسة والتدبير.
  • من إنجازاته إنشاء نهضة لحفظ كتاب الله العزيز عن ظهر قلب على مستوى الطائفة التي أغلبيتها أناس لا يتكلمون العربية ولا يجيدون فهمها.
  • من إنجازاته أنه لم يترك بيتًا ينتمي إلى الطائفة إلا وجعل به حافظ لكتاب الله، ويعد هذا إنجازًا عظيمًا، لأن أغلب أبناء الطائفة لا يتحدثون العربية.
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