مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

استقبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سلطان طائفة البهرة، والوفد المرافق له، لافتتاح مسجد السيدة زينب، بعد تطويره.

ومن جانبه أشاد الرئيس السيسي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بطائفة البهرة، والدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

ويرصد الدستور في تقريره أبرز المعلومات عن سلطان البهرة، وأهم المساجد التي تم ترميمها على في الفترة الأخيرة طائفة البهرة في مصر، إليكم التفاصيل.

المساجد التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة بواسطة طائفة البهرة في مصر

جامع الحاكم بأمر الله.. آمال الترميم منذ عهد السادات.

مسجد الجيوشي.. أقدم المساجد الفاطمية في مصر.

مسجد سيدنا الحسين.

ضريح السيدة نفيسة.. تجديد كامل لمقصورة المقام.

المسجد الأقمر.

أبرز المعلومات عن سلطان البهرة