الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل|إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة فى هذا الموعد

طلاب
طلاب

أعلن أيمن موسى، مدير المديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي.

موعد إعلان نتجية صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة

أشار مدير التعليم بالقاهرة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن النتائج ستعلن على الموقع الرسمى للمديرية وهو https: //www. cairomoe.net، كما ستكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 25 مايوم 2024.

وأكد مدير المديرية أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس، لافتًا إلى أنها ستكون معلنة في أماكن واضحة بالمدارس.

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