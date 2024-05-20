الإثنين 20 مايو 2024
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الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

السادس الابتدائي
السادس الابتدائي

ينشر موقع الدستور رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة حيث يرتفع البحث عن نتيجة 6 ابتدائي برقم الجلوس والاسم القاهرة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

الخطوة الأولى الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة اضغط هنـــــــــــا.
الخطوة الثانية الضغط على نتائج سنوات النقل.
الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي للطالب.
الخطوة الرابعة اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.
الخطوة 5: أكمل باقي البيانات المطلوبة.
الخطوة السادسة: اضغط على عرض النتيجة مع الانتظار حتى يتم تحميل الصفحة وظهور النتائج اضغط هنـــــــــــا.
 

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة الترم الثاني 2024 
 

-الرقم الأول في رقم الهاتف المحمول أو الموبيل وهو الرقم 5757

-الرقم الثاني فهو خط أرضي عبر الرقم الآتي: 09000100

 لمعرفة الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة الصف السادس الابتدائي اضغط هنـــــــــــا.

طريقة حساب درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024


-حساب المتوسط الحسابي في الفصلين الدراسيين للمادة الواحدة، كالتالي: 

-«يتم حساب مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني» ويعطي بالنهاية درجة الطالب النهائية للمادة.

طريقة إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024


-اللون الأزرق في نتيجة الصف السادس الابتدائي، إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100%.

-اللون الأخضر في نتيجة الصف السادس الابتدائي، إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها من 65 لأقل من 85%.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2024

-اللون الأصفر في نتيجة الصف السادس الابتدائي، إلى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم ويأتي تقييمه من 50 لأقل من 65%.

-اللون الأحمر في نتيجة الصف السادس الابتدائي، إلى أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم، ويتم تقييمه من 1 لأقل من 50%.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس

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