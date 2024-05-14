البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

تشهد أضرحة آل البيت، والتي تعرف أيضًا باسم "البيقيع الأصغر"، اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية في إطار مشاريع تطوير شاملة تهدف إلى الحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية وتعزيز مكانتها في قلوب المصريين.

افتتاح مسجد السيدة زينب

في إطار هذه المشاريع، تم افتتاح مسجد السيدة زينب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد خضوعه لعملية ترميم وتجديد شاملة.

وشملت أعمال التطوير تجديد الضريح والمقام، وتطوير ساحات المسجد، وفرشها بأفخم أنواع السجاد، وتحديث دورات المياه، وتطوير منظومة الإنارة والصوت، وذلك مع الحفاظ على الطابع التاريخي المميز للمسجد.

تطوير محيط مسجد السيدة زينب

تتواصل أعمال التطوير في محيط مسجد السيدة زينب، حيث تعمل محافظة القاهرة على إعادة إحياء روح العصر المملوكي من خلال تصميمات مستوحاة من فن العمارة الإسلامية، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمكان. وتهدف هذه المشاريع إلى تحويل المنطقة المحيطة بالمسجد إلى وجهة حضارية مميزة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

تطوير شارع الأشراف

يشمل نطاق التطوير أيضًا شارع الأشراف، المعروف أيضًا باسم "البيقيع الأصغر"، وذلك لما يحويه من أضرحة مباركة لآل البيت.

وتشمل أعمال التطوير تجديد البنية التحتية، ومعالجة مشكلة المياه الجوفية، وتطوير شبكات الصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى رصف الطرق ودهان الواجهات.

تطوير منطقة الحسين

تواصل محافظة القاهرة جهودها لتطوير منطقة الحسين بشكل شامل، حيث تم الانتهاء من تطوير محيط مسجد الحسين، وتعمل الأجهزة المعنية حاليًا على تحويل المنطقة إلى وجهة تاريخية مميزة من خلال مشاريع ترميم وتجديد شاملة تشمل المباني والآثار.

تطوير منطقة السيدة زينب

يشمل نطاق التطوير أيضًا منطقة السيدة زينب، حيث تم تطوير شارع السد وشارع بورسعيد المحيطين بالمسجد، وتعمل أجهزة المنطقة الجنوبية على استكمال أعمال التطوير بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة تراثية تضاهي منطقة المعز والحسين.