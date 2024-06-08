نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، المحتجزين الذين تم تحريرهم من غزة، وعائلاتهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان.

وأعرب نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عن فرحته بلقاء نوعى أرغاماني وعائلتها، بما في ذلك والدها يعقوب، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده في ذلك اليوم.

وعبّر عن سعادته بتلقيه أفضل هدية يمكن أن يتمناها على الإطلاق، في إشارة إلى تحرير المحتجزين.

وأشار نتنياهو إلى لقائه بمحتجز آخر تم إنقاذه، هو أندريه كوزلوف، الذي كان يحافظ على ملاحظات يومية أثناء فترة احتجازه.

وتعهد نتنياهو بجهود متواصلة لإعادة المحتجزين المتبقين في غزة إلى ديارهم، مؤكدًا التزام إسرائيل بذلك واستعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم إطلاق سراحهم من قبل حماس.

جالانت يعلق على عملية تحرير المحتجزين

على صعيد آخر، وصف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، عملية إنقاذ أربعة من المحتجزين لدى حركة "حماس" بأنها واحدة من أكثر العمليات البطولية والإثارة للإعجاب التي شاهدها خلال 47 عامًا.

وأكد "جالانت" أن قوات الاحتلال نفذت، بتنسيق مثالي بين مختلف الأجهزة، عملية لا مثيل لها، مشيدًا بالجرأة والتخطيط الدقيق والتنفيذ الشجاع والمصمم الذي أظهره جنود الجيش تحت النيران الكثيفة في أصعب الظروف في قلب مخيم اللاجئين وفي وسط النهار.