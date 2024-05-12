الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"الطريقة الشبراوية": تطوير مساجد آل البيت فى عهد الرئيس السيسى طفرة لم تحدث من قبل

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

وجّه المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقوم به من مجهودات وما يوليه لمساجد آل بيت رسول اللهﷺ، من اهتمام وعناية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي- المؤيد من الله ورسوله- على أن تكون مصر في قدرها ومكانتها التي تستحقها.

وأضاف "الشبراوي": إن ما شهدته مساجد آل البيت وصحابة الرسول والأولياء والعلماء في هذه الفترة من ترميم وتطوير يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يبني الجمهورية الجديدة، حريص كل الحرص على أن يطور ويجدد ما في مصر من إرث ثقافي وحضاري انفردت به مصر عن سائر بلاد العالم.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة الشريفة السيدة زينب، حفيدة حضرة سيدنا رسول اللهﷺ، بعد عملية ترميمه وتطويره، تعد بمثابة نقلة حضارية وبصرية تضاف إلى مصر بتقديمها تحفة معمارية راعت احتفاظ المكان بقيمته وهيبته ووقاره وإجلاله، وهو الأمر الذي نلمسه فيما يتم إنجازه في أزمنة قياسية تؤكد براعة المهندسين والعمال المصريين ما إن توافرت لهم الرؤية السديدة ومناخ العمل الحقيقي، الأمر الذي دأب عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملحمة بناء الجمهورية الجديدة، وتوازي العمل والبناء مع عملية الترميم والتطوير.

محطات من حياة السيدة زينب "أم العواجز" فى مصر

وتابع "الشبراوي": إن الشعب المصري بصورة عامة، والطرق الصوفية المصرية، والطريقة الشبراوية، بكل مريديها وأحبابها في مصر والعالم، بلغت بهم السعادة اليوم مبلغًا كبيرًا وعظيمًا بعد انتهاء عملية ترميم وتطوير مسجد سيدتنا السيدة زينب، وإعادة افتتاحه بهذه الصورة المشرفة، وندعو الله، عز وجل، أن تظل مصر بلد الأمن والأمان وحصن الأمة الذي قصده آل بيت رسول اللهﷺ، وصحابته، وعلماء وأولياء أتقياء، ومن قبلهم رسل الله، محققين قول الله، عز وج،ل في محكم التنزيل "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

الطريقة الشبراوية تجديد مساجد آل البيت طفرة لم تحدث

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