بحضور صوفية إفريقيا ..إنطلاق فعاليات الملتقي العلمي الديني الدولي للطريقة المريدية بالأزهر الشريف

أعلنت الطريقة المريدية بدولة السنغال والعالم الإسلامي، عن تنظيم ملتقاها العلمي الدولي، اليوم السبت، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وذلك بمشاركة شيوخ وعلماء وباحثين وإعلاميين وأكاديميين، وممثلين للطرق الصوفية بمصر وأفريقيا وينظم الملتقي الدولي تحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة.

وقالت الطريقة المريدية في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الطريقة اليوم السبت في مصر، يشارك فيه جميع اتباع ومريدي الطريقة بمصر وكذلك أبناء الجالية السنغالية المتواجدين علي الأراضي المصرية، وممثلين عن الطرق الصوفية بمصر، حيث يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة علــماء الازهـــر ورجال الدين الإســلامي، وشيوخ الزوايا الصــوفــية ورجال الفكر والمثقفين والإعلاميين والصحفيين.

وأوضحت " الطريقة المريدية"على لسان منسقها الإعلامي الدكتور مرتضي بوسو أن هذا الملتقي العلمي الدولي الذي ينظم في مصر هو حلقة في سلسلة مؤتمرات وندوات علمية دولية تنظمها الطريقة مثل ملتقى التصوف الإفريقى الذي نظم من قبل، ويستهدف هذا الموتمر الديني الكبير بتعريف الجميع بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به الطريقة المريدية بالعالم الإسلامي، حيث يناقش الملتقى الدور المحورى والإيجابى الذى تقوم به الطريقة المريدية فى قارة أفريقيا، خاصة التصدى لخطر التنظيمات المتشددة فى القارة السمراء.

وأوضح " بوسو" أن الملتقي يشارك فيه المئات من أتباع الطريقة المريدية داخل جمهورية مصر العربية، وأعتادت الطريقة المريدية كل عام على تنظيم مثل هذه الملتقايات الدينية الدولية في عدة دول عبر العالم،حيث يتم مناقشة الدور الدعوى والدينى الذى تلعبه الطريقة المريدية، خاصة فى ملف التطرف والإرهاب، حيث قدمت الطريقة الكثير من المجهودات فى هذا الحقل المهم.

الجدير بالذكر، أن الطريقة المريدية من اقوي واكبر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، حيث تتمركز الطريقة في دولة السنغال وتنتشر فروعها ومقراتها في كافة دول العالم، حيث تعد من الطرق الصوفية عابرة القارات، ويصل عدد أتباعها حول العالم إلي ٢٠ مليون مريد، يتمركزون في غالبية دول أوروبا والقارة الإفريقية.