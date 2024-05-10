الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

صلاة عيد الأضحى 2024
صلاة عيد الأضحى 2024

تزايد البحث، خلال الساعات الماضية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024، وشهد موقع البحث جوجل، الكثير من عمليات البحث ومع بداية شهر ذو القعدة لعام 1445 هجريا، بات يفصلنا عن نهاية العام الهجري شهر فقط وهو شهر ذو الحجة.

ميلاد هلال ذو الحجة

وبعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة، ياتى هلال ذو الحجة فيولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 2024/6/6م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12 : 20 دقيقة.

غرة ذو الحجة وعيد الأضحى 2024

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ  فلكيًا يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 2024/6/15م،  ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/6/16م.

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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

ووفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023  فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

القاهرة 5:18

الجيزة 5:18

الإسكندرية 5:20

بورسعيد 5:11

السويس 5:13

العريش 5:05

الطور 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:05

شرم الشيخ 5:11

دمنهور 5:19

طنطا 5:17

المنصورة 5:15

الزقازيق 5:16

بنها 5:17

شبين الكوم 5:18

كفر الشيخ 5:17

الفيوم 5:21

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:24

قنا 5:21

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:31

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:12

دمياط 5:12

السلوم 5:39

نويبع 5:07

حلايب 5:14

شلاتين 5:16

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