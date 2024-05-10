الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يُتابع حالة المصابين الفلسطينيين بمستشفى دمياط الجامعي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور رمضان عبدالله الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ المتواجد فيه مصابي غزة ومرافقيهم، حيث اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم وحسن الرعاية للمصابين وذويهم بالمستشفى الجامعي لكلية طب جامعة الأزهر بدمياط، يرافقه الدكتور عادل الديب، مدير عام المستشفى الجامعي والدكتور عصام الطمان،وكيل كلية طب بنين دمياط للدراسات العليا والدكتور أحمد عمران، نائب مدير عام المستشفى والدكتور محمد عبد العظيم،مدير الاستقبال والطوارئ.

نائب رئيس جامعة الأزهر يزور مصابي غزة

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية على مر تاريخها وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية. 

الأزهر يدعم القضية الفلسطينية 

من جانبه، أكد الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للمصابين وذويهم على حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على الاطمئنان عليهم والعمل على توفير كافة الخدمات والرعاية لهم،مؤكدًا على دعم الدولة المصرية والأزهر الشريف للقضية الفلسطينية عبر التاريخ والعصور، كما شدد على حرص الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود على توفير كل وسائل الراحة والرعاية للمصابين وذويهم.

 

مستشفيات جامعة الأزهر تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابى غزة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى طب دمياط

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