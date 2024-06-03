الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط، حيث يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، وذلك بعد إنتهاء الامتحانات، تزامنًا مع استمرار إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، في مختلف محافظات جمهورية مصر.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني لعام 2023-2024، وذلك عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية ورصد درجات الطلاب بدقة، ثم يتم الإعلان عنها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية، الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلال الرابط اضغط هنا.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

وفي هذا الصدد، يمكن لطلابنا الأعزاء في الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم الحصول علي نتيجة الترم الثاني 2023-2024 بمحافظة الغربية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيارة بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط اضغط هنا.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة تحديد مرحلة الشهادة الإعدادية.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة اختيار المحافظة التابع لها.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة إدخال رقم الجلوس بكل دقة.
الخطوة الخامسة: النقر على أيقونة «عرض النتيجة».
الخطوة السادسة: تظهر أمام الطالب/ة نتيجة محافظة الغربية فور ظهورها رسميًا.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.14%

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

وفي هذا الصدد، جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، علي النحو التالي:

توزيع درجات مادة اللغة العربية:40 درجة من المجموع.
توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية:30 درجة من المجموع.
توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة من المجموع.
توزيع درجات مادة الرياضيات: 30 درجة من المجموع.
توزيع درجات مادة العلوم: 20 درجة من المجموع.

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