الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط، خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من تجهيزها وإنتهاء كافة أعمال الكنترول والمراجعة النهائية على نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، لتمكين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الشرقية.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب، سيتعمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني صباح يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وسيتم نشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، علي النحو التالي:

  • مادة اللغة العربية:40 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية:30 درجة.
  • مادة الرياضيات: 30 درجة.
  • مادة العلوم: 20 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

ومن خلال اتباع عدة خطوات، يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،.

  • تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا.
  • اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.
  • اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.
  • إدخال رقم الجلوس بكل دقة.
  • النقر على أيقونة «عرض النتيجة».
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية خلال ثوان.

خلال ساعات.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

الموقع الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس فقط

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امتحانات الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 الترم الثاني

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 نحو 144 ألف طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأدى الطلاب الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18 مايو حتي يوم الخميس الموافق 23 الجاري.

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