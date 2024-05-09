باحثة مغربية: التصوف هو مسلك التقرب من الخالق عبر محبة الخلق

قالت الدكتورة عائشة موماد، الباحثة المغربية المهتمة بالشأن الصوفي، إن التصوف هو مسلك التقرب من الخالق عبر محبة الخلق جميعًا من دون تمييز واحتمالهم وخدمتهم، والذين نزعوا من الدين مسلك التقرب بالحب فإنهم جعلوه جسمًا بلا روح أو هيكلًا لأصنام.

وتابعت "موماد"، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لا تخدع نفسك، لأن الله لا ينظر إلى ظاهر العبادات، ولا هو بحاجة إلى عباداتنا، بل هو ينظر إلى الصدور ليرى إذا كانت تخفق بالمحبة وصدق الطوية والبساطة، ولا تظن أنك تدخل الجنة بأعمالك بل أنت تدخلها إكرامًا منه وإنعامًا ورحمة لأنه يغفر الذنوب جميعًا".

وأضافت موماد: "لا تقل هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا عربي وهذا أعجمي، لا ترهق نفسك وتتدخل في عمل ربك بالحكم على هذا وتكفير ذاك لأن الله وحده عنده علم الخاتمة وما أخفى من مقامات لكل إنسان، واتهم نفسك أولًا وأخيرًا لأنها هي عدوك الحقيقي فإن لم تقتلها قتلتك".

وأوضحت "موماد" قائلة: "أحب الخلق من دون تمييز لأنهم كلهم موجدون بالله ولأن السالك الحقيقي يتقدم بقدر احتماله للناس، والحياة الحقيقية، أي حياة الخلاص، طريقها الحب، والعلم الحقيقي يلازمه التواضع، أما علم أهل الزمان فهو في معظمه علم غير نافع بل أصبح أول سبب للخيلاء وأكبر حجاب للحقيقة، فكن مخلصًا في طلب الحقيقة من مرشد كامل لأن الحقيقة ليست ثمرة الجهد والعبادات الظاهرة بل هي ثمرة ما يضطرم في فؤادك من شوق إلى المعرفة وصدق الطلب، فخلاصة التعليم هي: طلبنا وجدنا، اطلب بإخلاص وسيعطى لك، وهذا ما قاله وأكد عليه أيضًا مولانا الشيخ ناظم الحقانى شيخ الطريقة النقشبندية الصوفية".