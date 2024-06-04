الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطيني

كانت الخطة الإسرائيلية خلال الأشهر السابقة هي أن تغلق تمامًا معبر رفح وتقيم بدلًا منه حدودًا ثلاثية في القسم القريب من الحدود الإسرائيلية– المصرية، وهكذا تخلق مبررًا للسيطرة على المعبر لأغراض أمنية. غير أن هذه الخطة اختفت في مرحلة التنفيذ، والآن يدعون في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن لا نية لإسرائيل لحيازة معبر رفح لزمن طويل، وربما السر في "مصر".

عُقد في القاهرة اجتماع ثلاثي بين مسئولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل بتبليغ مصر استعدادها سحب القوات الإسرائيلية من المعبر ووضعها في مكان أبعد، فيما أفادت تقارير بأن مصر تمسكت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح.

فيما أعرب مسئولون إسرائيليون عن استعدادهم للنظر في إمكانية تسليم الفلسطينيين إدارة معبر رفح، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم بين إسرائيل ومصر على إعادة فتح المعبر الحدودي مع سيناء، للدفع قدمًا بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أزمة فتح المعبر 

تصدرت قضية فتح معبر رفح المشهد المتوتر بين إسرائيل ومصر التي طالبت بخروج القوات الإسرائيلية ورفضت تمرير المساعدات من المعبر طيلة احتلال إسرائيل له من الجانب الغزي، ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل وممارسة الضغط على الجانبين في محاولة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكبح جماح التصعيد، في مقابل ممارسة مزيد من الضغوط من قبل حكومات الدول الغربية على إسرائيل لوقف العملية العسكرية من طرف الجيش إلاسرائيلي في رفح في أسرع وقت.

خطة نقل معبر رفح للفلسطينيين

في جهاز الأمن الإسرائيلي يفحصون حاليًا إمكانية نقل معبر رفح إلى أياد فلسطينية بمشاركة مصرية، بخلاف الخطة التي فحصت في الأشهر الأخيرة، فيما تحدث وزير الأمن يوآف جالانت مع نظيره الأمريكي، وشدد على أن إسرائيل لا تعارض فتح المعبر، لكنها لن توافق على نقل المسئولية إلى رجال حماس أو إلى جهات ترتبط بمنظمة حماس.

في الجيش الإسرائيلي بدأوا بتأهيل النقل لإدارة فلسطينية، وبحسب تقرير في صحيفة إسرائيل اليوم تحدث مع مصدر سياسي رفيع المستوى قال: "لم تتخذ بعد قرارات في مسألة رفح".

بينما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جهته، بصد مطالبة رفعها إليه 12 نائبًا من الليكود، بمبادرة النائب عميت هليفي، للاحتفاظ بمعبر الحدود في رفح.

فيما تدور التعليقات في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه لا توجد نية لإبقاء الجنود على المحور بل أساسًا معالجة الأنفاق وبوسائل تكنولوجية تجعل من الصعب عبور متجدد في الطريق السريع للذخائر بين غزة ومصر.

السلطة الفلسطينية ترفض

من جانبها، أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل بأنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء.

فيما قال مسئول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

حيث اشترطت السلطة الفلسطينية لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية. 

ويصبح السؤال الآن هو لمن ستسلم إسرائيل سلطة معبر رفح؟

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غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

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