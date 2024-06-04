الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم الـ242

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ242، عدوانه الوحشي على  قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

تجدد قصف الأبراج السكنية في البريج

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، جددت خلال الساعات الماضية، قصف الأبراج السكنية ومنازل المواطنين بمخيم البريج بالتزامن مع قصف الأحياء الجنوبية لمدينة غزة وسط القطاع، مرتكبًا مجازر مروعة، استشهد وأصيب فيها العشرات من المواطنين.

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7 شهداء فى غارتين للاحتلال شمال وغرب رفح الفلسطينية

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36479 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36479 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و82777 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أكثر من 3500 طفل معرضون للموت التدريجي

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة معرّضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة، بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسات التجويع ونقص الحليب والغذاء وانعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع.

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عاجل.. جيش الاحتلال يقصف 4 أبراج سكنية فى مخيم البريج وسط غزة

 أبرز التطورات على الأرض فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • انتشال ثلاثة شهداء  وعدد من الجرحى بعد قصف منزل عائلة غباين في حي الدرج قرب مسجد السدرة شرق مدينة غزة.
  • قصف غرفة فارغة بمدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع، دون وقوع إصابات.
  • ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من الحرجى في قصف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة
  • ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من الجرحى في قصف منزلا يعود لعائلة غانم محيط مدارس أبو هميسة في بلوك 10 بمخيم البريج.
  • قصف برجي المغاري والأحلام بمخيم البريج بصاروخين على الأقل ما أدى لإصابة خمسة مواطنين.
  • قصف برجي "حمد بلوك 9" و "القدس بلوك 7"، في مخيم البريج، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
  • استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان في قصف شقة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
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