إسبانيا.. زيارة فى وقتها

إلى العاصمة الإسبانية مدريد، توجه سامح شكرى، الأحد الماضى، فى زيارة استمرت يومين، التقى خلالها بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، ونظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، وتباحث معهما حول مختلف أوجه العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين، وسبل دفعها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الأولوية، على رأسها مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، والجهود المشتركة لتعزيز الاعتراف الدولى بدولة فلسطين المستقلة وإعادة إحياء مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

إقليميًا، حرص وزيرا خارجية البلدين على استكمال تشاورهما المكثف، عقب لقائهما الأخير، فى ٢٧ مايو الماضى، ببروكسل، بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وما آلت إليه من تدهور، وما يرتبط بها من تصعيد فى الضفة الغربية والبحر الأحمر. وفى هذا السياق، كان طبيعيًا أن يعرب سامح شكرى عن تثمينه، وتثمين مصر، قيادة وشعبًا، جهود الدولة الصديقة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا اعترافها الشجاع بدولة فلسطين المستقلة، فى ظل هذا الظرف الدقيق، الذى يُضاف إلى سجل حافل من الدعم الإسبانى للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن مدريد كانت أول عاصمة أوروبية تستقبل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

الموقف الإسبانى المحترم، الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة، والمشروعة، سبق وأشاد به الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرارًا، ونال تقدير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وطبعًا، أثار هذا الموقف المحترم، والمتوازن، غضب دولة الاحتلال، التى استدعت السفير الإسبانى لديها، ثلاث مرات، لتوبيخه، أحدثها الأسبوع الماضى، فور إعلان الدولة الصديقة، مع النرويج وأيرلندا، عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة، ووقتها، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة أن الخارجية الإسرائيلية قد تتخذ المزيد من الإجراءات، تشمل إلغاء زيارات مسئولى الدول الثلاث، وتأشيرات دخول دبلوماسييها!

إسبانيا هى الدولة الأوروبية الأقرب إلى العالم العربى، الذى تتقاطع معه، جغرافيًا، من خلال الدائرة المتوسطية، وتاريخيًا، بالإرث الإسلامى فى الأندلس. ومن هذا المنطلق أسعدنا تزايد مستوى التنسيق المصرى الإسبانى إزاء التحديات المشتركة فى منطقة المتوسط، والقضايا الإقليمية والدولية، إجمالًا، والذى عكسته وتيرة الزيارات المتبادلة، المتلاحقة، بين قادة وكبار مسئولى البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

مصر، كما قال رئيسها، تعتز بقوة علاقاتها الثنائية مع إسبانيا، وتحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها. وعليه، حرص وزير الخارجية على نقل تحيات وتقدير الرئيس السيسى لرئيس حكومة إسبانيا، الذى أشاد بالجهود المصرية على المستويين السياسى والإنسانى للوصول إلى حل لإنهاء الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، مؤكدًا دعم بلاده لتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة. كما جدّد موقف بلاده الداعم لإنفاذ حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وأشاد بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

المهم، هو أن المشاورات السياسية الموسعة بين وزيرى خارجية البلدين تناولت مسارات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وبحثت إمكانات الانتقال بهذه المسارات إلى آفاق أوسع، خاصة فى ظل الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الأمر الذى سينعكس بطبيعة الحال على مزيد من الارتقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية، وسيؤدى إلى توسيع نطاق الشراكة بين البلدين فى العديد من المجالات الواعدة، واستشراف المزيد من مجالات التعاون، وتعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة، وفى مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عبر مقاربة شاملة تعالج أسبابها الجذرية، تتضمن البعد التنموى وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية أو النظامية.

.. وتبقى الإشارة إلى أن وزير الخارجية نقل إلى الجانب الإسبانى اهتمام الحكومة المصرية بمشاركة كبرى شركات الدولة الصديقة فى مؤتمر الاستثمار، الذى تنظمه مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، نهاية الشهر الجارى، لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، والترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها فى عدد من القطاعات الواعدة، وأيضًا للاعتماد على مصر كنقطة انطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.