وقفة عرفات 2024.. أفضل الأعمال والأدعية

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية عن موعد وقفة عرفات 2024 وتساءل المسلمون عن موعدها.. وتطرق البحث عن أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة خلال موسم الحج 1445/2024 وأداء المناسك رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى حيث يعتق في وقفة عرفات الكثيرين من النار لذلك يحرص المسلمين على الدعاء لينالوا من يريدون في الدنيا والأخرة سواء من الحجاج أو من غير الحجاج من كافة بقاع الأرض.

وقفة عرفات 2024.. أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة

حددت الحسابات الفلكية، موعد عيد الأضحى 2024، ومن المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 202، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

ويتم تحديد موعد عيد الأضحى 2024 وفق رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وقفة عرفات 2024.. أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة.. وقنا عذاب النار.. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي.. اللهم اجعلنا من الذيين تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.. اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين.

ربني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء.. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مت أمرنا رشدا.. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

وقفة عرفات 2024 أفضل الأعمال في يوم عرفات

يستقبل المسلم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بصالح الأعمال خاصة يوم عرفات حيث يكون أجر العمل مضاعف عما غيره من أيام السنة.

ولعل أبرز الأعمال ما يلي:-

التكبير حيث يستحب الجهر به مع رفع الصوت بشكل فردي وفقا لسنة الرسول صلوات الله عليه.

الصيام حيث يعد صيام الأيام الولى من شهر ذي الحجة خاصة يوم عرفة تكفر ذنوب سنتين.

الدعاء حيث يعد يوم عرفة من الأيام التي لا ترد فيها الدعاء.

حفظ الجوارح عن الحرام لقول الرسول صل الله عليه وسلم (يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره غفر له).

التلبية وإفراد الله سبحانه وتعالي بالعبودية والندم على التقصير.

التسبيح والتهليل والتكبير.

تجنب الشهوات وأعراض الناس.

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