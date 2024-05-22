توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

تقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلية إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح، اليوم، بعد واحدة من أعنف ليالي القصف على المدينة الواقعة جنوب غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك هذا الشهر.

ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز نقلًا عن سكان ونشطاء، فإن القوات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتقدم ببطء نحو الضواحي الشرقية لرفح منذ بداية الشهر، اتخذت مواقع جديدة اليوم الأربعاء على مسافة أبعد غربا من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر.

وأوضحت رويترز أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتمركز الآن على أطراف حي يبنا وسط رفح.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس: إنها "ضربت ناقلتين جند مدرعتين عند بوابة على طول السياج الحدودي بصواريخ مضادة للدبابات".

وقال سكان فلسطينيون لرويترز عبر تطبيق للدردشة: "إن طائرات بدون طيار إسرائيلية أطلقت النار على ضاحية يبنا وفتحت النار أثناء الليل على قوارب الصيد على شاطئ رفح مما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها".

وقال أحد السكان: "لم يتوقف إطلاق النار الإسرائيلي طوال الليل، من الطائرات بدون طيار والمروحيات والطائرات الحربية والدبابات"، مضيفًا: "قامت الدبابات بتقدم محدود جنوب شرق البلاد، ولا يزال محدودا لكنها تقدمت تحت نيران كثيفة طوال الليل".

معارك عنيفة تهز المناطق الشمالية والوسطى لغزة

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة فرانس برس بأن معارك عنيفة هزت أيضًا المناطق الشمالية والوسطى من غزة حيث أعادت قوات حماس تجميع صفوفها، كما استهدفت المزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة غزة وجباليا والزيتون.

وقتل 10 أشخاص في بلدة الزوايدة وسط البلاد خلال الليل، بحسب مستشفى شهداء الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة أنه تم انتشال ست جثث من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن آخر مستشفيين عاملين في شمال غزة، العودة وكمال عدوان، محاصران من قبل القوات الإسرائيلية، مع وجود أكثر من 200 مريض محاصرين بداخلهما، وفق الوكالة الفرنسية.