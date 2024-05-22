الفصائل الفلسطينية تستهدف 4 جرافات وناقلة جند إسرائيلية شرق رفح

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنفيذ 3 عمليات متتالية لآليات عسكرية لجيش الاحتلال شرق مدينة رفح، حسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء.

تفاصيل العمليات

وأشارت الفصائل إلى أنها في تمام الساعه 8:45 و9:15 صباح اليوم استهدفت 4 جرافات عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

كما أشارت إلى استهدافها ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع في تمام الساعه 9:02 صباحًا.