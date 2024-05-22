الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقترب من بوابة صلاح الدين جنوب غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن ليلة أمس هي ليلة عصيبة شهدتها مدينة رفح، حيث ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي باتجاه الأحياء الشرقية من المدينة، بالإضافة إلى تقدم الآليات إلى عمق حى البرازيل والاقتراب أكثر من بوابة صلاح الدين جنوب شرق غزة.

قصف مكثف وعنيف فى جنوب شرق رفح الفلسطينية

وتابع أن القذائف المدفعية تطال وسط مدينة رفح منذ منتصف الليل الماضي حتى هذا التوقيت، إضافة إلى سماع إطلاق نار كثيف على يبدو ناجم عن اشتباكات تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد آليات الاحتلال التي تقدمت عبر ما يعرف بسوق الحلال بمنطقة البرازيل باتجاه المناطق الغربية وصولا إلي بوابه صلاح الدين.

وأشار إلى أن القصف المدفعي والجوي أيضا طال الأطراف الشرقية من حي جنينة ومناطق النور والعدسية الأخري تعرضت إلي القصف الدفعي بمعني أن القصف منذ منتصف الليلة حتى هذه اللحظة يطال معظم المناطق شرق وسط المدينة، بجانب بعض الغارات طالت المناطق الغربية منها.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط القطاع

ولفت إلى مشاركة الزوارق الحربية في هذا العدوان المستمر على رفح من خلال استهداف شواطئ وساحل المدينة في إطلاق نار صوب بعض التجمعات للنازحين وعلى مقربة من الشاطئ، وفي المحافظة الوسطي اقترف الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق النازحين، بعدما استهدف مخزنا كان يأوي إليه عشرات النازحين ما أدي لاستشهاد عشرة منهم وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلي مستشفي شهداء الأقصي بمدينة دير البلح.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الغربية من منطقة مخيم النصيرات، كما دوت عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي في منطقة المغراكا، والتطور الجديد هو تقدم الآليات العسكرية مجددا باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث تقوم هذه الآليات بقصف المنازل القريبة من منطقة المصلبة وإطلاق النار باتجاه هذه المباني ما يجبر المواطنين مرة أخري على النزوح صوب المناطق الغربية من مدينة غزة.

بوابة صلاح الدين غزة جنوب غزة رفح دير البلح

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