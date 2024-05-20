حادث أم عملية مدبرة؟.. خبير عسكري يوضح أبرز التساؤلات حول تحطم طائرة "رئيسي"

علق الخبير العسكري اللبناني، العميد أكرم سريوي، على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

هناك وضوح في ارتكاب أخطاء في عملية نقل الرئيس

وأكد، خلال مداخله على تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هناك وضوح في ارتكاب أخطاء في عملية نقل الرئيس هذه طائرة الرئاسة، كان يجب ان تكون هناك احتياطات أمنية أكثر بكثير مما اتخذ خاصة في ظروف طقس.

وتابع كما ظهر للجميع مشهد الضباب الكثيف ولكن يمكن في بعض الأحيان التحليق وهي أكثر أمانا حتى من الطائرات العادية لان المروحية يمكنها الهبوط في اي مكان فهي لا تحتاج إلى مهبط فقط، مجرد ارض مستوية بقطر 20 متر يمكن للمروحية ان تهبط بها.

وتابع، أنه بخصوص ظروف الطقس بالطبع هناك حوادث عديدة في العالم في المروحيات غالبا ما كان يذهب ضحية هذه الحوادث طاقم الطائرة بالكامل، ولكن ايضا هناك حوادث عديدة نجا طاقم الطائرة بشكل طبيعي، خاصة حادثة رئيس الوزراء البولندي في عام 2003 نجا كامل الطاقم من الحادث وسقطت الطائرة.

شبهات حول حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

وأوضح، أن هناك شبهات حول حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني بهل هو حادث أم هو محاولة اغتيال، ولكن جميع التكهنات الان هي من باب الفرضيات، ولا يمكن استبعاد نظرية المؤامرة ونظرية عملية الاغتيال، لأكثر من سبب تعد الطائرة فرنسية الصنع من نوع بيل 212 وهي طائرة رئاسية حصلت عليها إيران عام 1979 كطائرة رئاسية وكانت وقت ذاك الأحدث ولكنها في الوقت الحالي قديمة نسبيا.

الطائرة قديمة نسبيا وتفتقر للصيانة بسبب العقوبات الأمريكية

وأشار إلى أن الطائرة الرئاسية ليست فقط قديمة نسبيا، ولكنها تفتقد للصيانة كون العقوبات الأمريكية واقعة على إيران في استيراد بعض من أجزاء الطائرة لصياناتها ومتابعتها الدورية، ولكن بعد انقضاء 20 عاما على المروحية يجب تجديد المروحية بشكل كامل، أي عملية اصلاح شامل أي تبديل غالبية القطع الأساسية في الطائرة وهذا لم يحدث مما يعني ان ذلك يعد خلل فني.

واختتم، أن هناك أحاديث بأن السلطات على علم بان النقطة التي سقطت بها الطائرة لا يوجد بها اتصال، ولكن طائرة الرئيس من ضمن ثلاث طائرت مما يثير التساؤل أولا غير صحيح انه ومن الصعب أن يحدث فقدان الاتصال، لانه في حالة فقط الاتصال بالطائرة يعني أنها تتوه في الجو، وعندما يكون هناك موكب رئاسي يكون هناك اتصال دائم بين الطائرات والثلاث حتى ولم يكن هناك اتصال مع القادة.