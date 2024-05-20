الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيناريوهات الساعات المقبلة بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيرانى.. باحثة بالمركز المصرى تجيب

الرئيس الإيرانى
الرئيس الإيرانى

أوضحت خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتورة هدى رءوف، سيناريوهات الساعات المقبلة بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني.

وقالت، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن حتى تم منذ قليل إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان رسميا، ولكن قبل ذلك كان هناك شبه تعتيم أو هناك ندرة في المعلومات المتوافرة بشأن ما حدث حتي تم الإعلان بشكل رسمي على التليفزيون الرسمي الإيراني، متابعة أن الحدث له تأثير كبير للغاية على الداخل الإيراني وله دلالاته وهو يرتبط بأكثر من أمر سواء كانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية أو من سيخلف المرشد الإيراني على خامئني.

فقد أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أنه سيشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء، لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات الإيرانية المتوقعة ربما في غضون 50 يوما، كما لفت إلى أن بعد موافقة المرشد الأعلى النائب الأول للرئيس يتولي مهام رئيس الدولة.

وأضافت أن بيانات مجلس صيانة الدستور في إيران يرتبط دستوريا فيما يحدث في حال غياب أو عزل أو مرض أو وفاة الرئيس الإيراني ليقوم النائب الأول بتولي البلاد لمدة 50 يوما حتي يتم الاعلان انتخابات رئاسية جديدة كما سيكون هو على رأس اللجنة يتواجد بها رئيس مجلس البرلمان الإيراني والسلطة القضائية، وبالتالي ما حدث جاء وفقًا للمادة 131 من الدستور.

وأوضحت، “إبراهيم رئيسي كان أحد المرشحين بقوة لخلافة خامئني، وبالتالي سننتظر الفترة المقبلة لنعرف من جانب المرشحين المحتملين، وهل حينما تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما هل سيكون هناك إقبال من المواطنين الايرانيين والنزول، خاصة أن الانتخابات الأخيرة شهدت طهران أقل نسبة إقبال في صناديق الاقتراع”.

وفي وقت سابق، أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة إرنا والمرشد الإيراني، بأن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل، يتولى السلطة التنفيذية وفقًا للدستور.

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