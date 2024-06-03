فى خطوة كانت منتظرة، منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، باستقالة حكومته، التى قبلها الرئيس، وقام بتكليف الدكتور مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف. ولعلك تعرف أن الرئيس جرى انتخابه لولاية رئاسية جديدة، بأغلبية كاسحة، بلغت حوالى ٤٠ مليون صوت هى ٨٩.٦٪ من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة.

رئيس الجمهورية، بنص الدستور، هو رئيس السلطة التنفيذية، ويضع السياسة العامة للدولة، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويشرفان على تنفيذها. ومع «الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، كلَّف الرئيس الحكومة الجديدة، بوضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى. كما تضمنت التكليفات، أيضًا، «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة».

فى مثل هذا الشهر منذ ست سنوات، أدّت «حكومة مدبولى الأولى»، الحكومة رقم ١٢٤ فى تاريخ مصر، اليمين الدستورية، واستمر فيها ٢٠ وزيرًا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رحمه الله، ثم شهدت عدة تعديلات، كان أحدها فى سبتمبر ٢٠١٩ وجرى خلاله استبدال ١٠ وزراء، وفصل وزارة الاستثمار عن وزارة التعاون الدولى، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستحداث وزارة الدولة للإعلام، التى انتقلت إلى رحمة الله، بفشل وإقالة وزيرها، و... و... وفى أغسطس ٢٠٢٢، حدث تعديل كبير آخر، لم يشمل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقل، البترول، الأوقاف، والشباب والرياضة.

المهم، هو أن الأهداف التى سيكون على «حكومة مدبولى الثانية» تنفيذها، كما لعلك لاحظت، هى نفسها تقريبًا، مستهدفات العمل الوطنى خلال السنوات الست المقبلة، التى حددها الرئيس، أمام مجلس النواب، بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الجديدة، التى تضمنت سبع نقاط، بدأت بـ«حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه»، وانتهت بـ«الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة». وبين النقطتين، تعهّد الرئيس بزيادة مخصصات برنامجى «تكافل وكرامة» وإنجاز كل مراحل مبادرة «حياة كريمة»، بدعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

تضمنت المستهدفات، أيضًا، تبنِّى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، مع تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير ملايين فرص العمل المستدامة، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، و... و... وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المادة ١٤٦ من الدستور تلزم رئيس الوزراء المُكلَّف بعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا.