الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رويترز": أيرلندا ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الإيرلندي
رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس

أفادت وكالة "رويترز" الأمريكية، بأن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق حذرت إسرائيل في أبريل الماضي، رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس من خطر الوقوف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وانتقدته لأنه لم يذكر في خطاب ألقاه مؤخرا الرهائن المحتجزين في غزة.

الحكومة الأيرلندية دولة فلسطين ايرلندا المحتجزين في غزة فلسطين

مواد متعلقة

حادث أم عملية مدبرة؟.. خبير عسكري يوضح أبرز التساؤلات حول تحطم طائرة "رئيسي"

القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا المنطقة الأكثر سخونة بالمنطقة الشمالية من قطاع غزة

باحثة سياسية: اليمين الإسرائيلى المتطرف يريد الحكم عسكريًا وإعادة بناء المستوطنات

ردود أفعال دولية عقب الإعلان الرسمى عن وفاة الرئيس الإيرانى

سيناريوهات الساعات المقبلة بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيرانى.. باحثة بالمركز المصرى تجيب

كاتب صحفى: النائب الأول للرئيس الإيرانى سيتولى رئاسة الدولة مؤقتًا

إيران: تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة

فلسطين تعزى الشعب الإيرانى فى وفاة "رئيسى" ووزير خارجيته

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الأضاحي في مصر 2024.. شوف الخرفان والماعز والعجول بكام اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

تحرك جديد بشأن سير العمل في مشروعات الدواجن ببني سويف

ما دور الشماسة في الكنيسة؟.. مطران طنطا يوضح

قرار ضد 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى