"رويترز": أيرلندا ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

أفادت وكالة "رويترز" الأمريكية، بأن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق حذرت إسرائيل في أبريل الماضي، رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس من خطر الوقوف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وانتقدته لأنه لم يذكر في خطاب ألقاه مؤخرا الرهائن المحتجزين في غزة.