جهاز العبور يعقد جلسة المزاد لساحات انتظار بنظام حق الانتفاع لـ3سنوات

ترأس المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور ، جلسة المزاد العلني بقاعة اجتماعات بجهاز المدينة بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة لأعمال المزاد العلنى، وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار مفوض مجلس الدولة؛ ومندوب قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية ومندوب قطاع المالية والادارية بالهيئة، ومديري عموم الشئون المالية والإدارية والعقارية والقانونية والتنمية بالجهاز.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الجلسة لبيع 3 ساحات انتظار سيارات ومركبات بالحي الأول بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، وقد تتراوح المساحات ما بين 1000 متر مربع إلى 27000 متر مربع. وأفاد رئيس جهاز العبور، بأنه تم رسو المزاد للسنة الأولى بقيمة 2.160 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه سيتم إضافة 10% زيادة سنوية ليصل إجمالى المستحقات المالية الـ3 سنوات بقيمة 71.496 مليون جنيه، وذلك لساحة انتظار السيارات بمركز خدمات الحي الأول أمام المجمع الإسلامي.

شروط سداد المستحقات المالية للبيع بالمزاد العلني مقابل حق الانتفاع

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت عدة شروط لسداد قيمة المستحقات المالية منها طريقة السداد بنسبة 90 % من القيمة البيعية بنظام حق الانتفاع والباقي يسدد خلال الفترة المتبقية، بينما الطريقة الثانية لسداد كل 3 شهور شيكات مقبولة الدفع باسم جهاز مدينة العبور ويتم إضافة الفائد المقررة بالجهاز المصرفي المصري.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه تم إرجاء 2 ساحة انتظار مساحة كل منها 1000 متر مربع أمام عطارة السراج، والقطعة الثانية خلف بن عامر بمركز خدمات الحي الأول لعدم الوصول للسعر التقديري خلال جلسة البيع بالمزاد العلني مقابل حق الانتفاع.

وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز أن المزاد خاضع لأحكام القانون رقم (١٨٢)لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشأن تنظيم المزايدات.