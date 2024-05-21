الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز "أخميم الجديدة": الدولة وضعت حزمة متكاملة وفعالة لتحفيز الاستثمار فى المدن الجديدة

المهندس مصطفي هارب
المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز اخميم الجديدة

قال المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة  بتوفير البنية التحتية الحديثة فسيكون ذلك حافزًا قويًا للمستثمرين، إذ يقلل من تكاليف إعداد المشروعات ويحسن من كفاءتها التشغيلية. 

وأضاف، أن الدولة وضعت حزمة متكاملة وفعالة لتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتى ستسهم في تسريع وتيرة التطوير بالمدن الجديدة.  

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تفاصيل اجتماع مقترح طرح أراض استثمارية بأخميم الجديدة 

وفى هذا السياق، عقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة اجتماعًا مع أحد مسئولي القطاعات المصرفية المصرية، وذلك لمناقشة تفاصيل مقترح تخصيص قطع أرض بأخميم الجديدة، حيث يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين. 
 

وأشار إلى أن هناك توجيهات مباشرة من وزير الإسكان بتوفير كافة التسهيلات وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بالمدن العمرانية الجديدة، وذلك لتوفير بيئة ملائمة لمزيد من الاستثمار والتوسع العمراني للدولة المصرية.


وأشار رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إلى أن الموقع المقترح لإنشاء جهاز مصرفي مصري يقع على مسطح 1300 مترمربع ضمن منطقة الخدمات الإقليمية والترفيهية بالمدينة.


وأشاد رئيس الجهاز بالموقع المقترح المتميز، حيث إنه يخدم سكان المنطقة السياحية وسكان منطقة الإسكان الاجتماعى وذلك ليكون في خدمة جميع سكان المدينة، موضحًا أنه بالدور الفعال لرجال الأعمال والمستثمرين من أجل عمل تسويق وإنعاش للأراضي الاستثمارية بالمدينة.


وأضاف رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه تم التقدم بعدد 225 قطع أرض بأنشطة استثمارية (تجاري- سكني تجاري- طبي- مخازن - فنادق)، وذلك بنظام الحجز بالدولار الأمريكي ومن أجل مزيد من التنمية والعمران بالمدينة.
 

 وأكد المهندس مصطفى هارب، أنه يعمل على مدار اليوم لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، وذلك من أجل تنمية مدينة أخميم الجديدة.

خطة الدولة الاستثمار لتشجيع طرح أراضي أخميم الجديدة

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