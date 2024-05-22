الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز دمياط يواصل جولاته للوقوف على آخر مستجدات تطوير الشاطئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل د.محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، جولاته الميدانية للوقوف على آخر المستجدات فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الشاطئ استعدادًا لاستقبال موسم الصيف وذلك في إطار المتابعة الدورية واليومية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

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أكد رئيس الجهاز على مديرى الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز، بالتنسيق الدائم والاستمرار فى بذل المزيد من الجهد وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني المعد والمحدد لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المقررة ليصبح الشاطئ جاهز لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف  ، وتحقيق خطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

وقال خلف الله، لـ"الدستور" إن عملية تطوير الشاطئ العام لمدينة دمياط تطوير الشاطئ العام لمدينة دمياط الجديدة يتم على مرحلتين اتباعاُ 

أوضح د.محمد خلف الله أن المرحلة الاولى من تطوير الشاطئ العام لمدينة دمياط الجديدة على طول 2.5 كيلو متر وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري 2023، بينما المرحلة الثانية لتطوير الشاطي العام بطول 2.5 كم يتم الانتهاء منها 30 يونيو 2025.

رافق رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز والمهندس طارق المطرى المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

ونوه رئيس الجهاز بأن يأتي ذلك في ضوء توجيهات د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وأشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لاعمال المرافق وحل الأزمات بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

رئيس جهاز دمياط مستجدات تطوير الشاطئ العام انجاز

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