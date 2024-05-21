رئيس جهاز 15 مايو يتفقد أعمال الطرق بالمرحلة الرابعة

أجرى المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، جولة ميدانية لتفقد أعمال الطرق بالمرحلة الرابعة وكان برفقته المهندس محمد الكرداني نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز، والمشرف على قطاع الطرق وذلك بحضور المهندس أحمد عثمان مدير إدارة الطرق ومحمد إمام رئيس الحي الرابع.

سعد يتابع أعمال الطرق بامتداد مدينة 15 مايو بالمرحلة الرابعة

كما قام المهندس على سعد بجولة تفقدية شملت كافة المجاورات (6/1) حيث يتم تنفيذ الأعمال التى تهدف إلى تحديث وتوسيع شبكات الطرق وتسهيل حركة المرور.

وأعرب رئيس جهاز 15 مايو، عن رضاه عن سير العمل والتقدم المحرز في تلك المشروع مؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير قد يؤثر على حركة المرور اليومية للمواطنين.

ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالعمل على ضبط مناسيب المطابق الرئيسية لخطوط الصرف وأستبدال التالف منها على وجه السرعة. كما شدد المهندس على سعد، على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لضمان تحقيق أفضل النتائج لكافة مشاريع الطرق بالمدينة.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة جهاز المدينة لتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتا إلى أنه وجه بالتركيز على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن مثل هذه الجولات التفقدية تتيح الفرصة لمراجعة أي تحديات أو معوقات قد تواجه فرق العمل ميدانيًا مما يساعد في إيجاد الحلول المناسبة بسرعة وكفاءة.

واختتم المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، جولته الميدانية بتأكيد على أن العمل جارٍ على قدم وساق وأن الجهود مستمرة لضمان توفير شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات المدينة وسكانها وتسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية على مستوى كافة المدينة.