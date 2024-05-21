الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس جهاز الشروق يُتابع إجراء القُرعة العلنية الثانية لتسكين حائزي الأراضي بالرابية

جهاز الشروق
جهاز الشروق

في ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق بشأن إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية لتسكين حائزي الأراضي في منطقة الرابية، أحد المناطق المضافة للمدينة.

قام المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، بمتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء القرعة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024. حيث تفقد موقع عقد القرعة بمقر الجهاز والتجهيزات اللازمة لاستقبال الحائزين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة والمعلن عن أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك للمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وفقًا لشرائح المساحات (209 متر مربع – 276 متر مربع) في منطقة الرابية.

كما أشار رئيس الجهاز مدينة الشروق إلى أن حضور صاحب الطلب يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية التسجيل، مع غلق باب التسجيل في الساعة الثانية عشر ظهرًا لعقد القرعة.

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