رئيس جهاز حدائق العاصمة يجتمع بسكان المدينة لمناقشة أعمال الصيانة والنظافة

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا مع سكان المدينة بحضور النواب والمعاونين، حيث تم عرض تقديمي لجميع الخدمات التي تم تشغيلها والعمل على تذليل المعوقات والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية بالمدينة.

واستهل المهندس عمار مندور الاجتماع بمناقشة وعرض 13 موضوعًا هامًا، منها: تطوير مداخل المدينة، ومناقشة أعمال الصيانة والنظافة، ومشاريع المدارس والحضانات، وخدمات الطاقة، ووسائل المواصلات، وتوصيل الغاز.

وناقش رئيس جهاز حدائق العاصمة عملية تطوير مداخل المدينة على طريق الروبيكي وأعمال التطوير الجارية التي تنفذ حاليًا على ناحية النفق. كما يتم حاليًا التجهيز لعمل مدخل خاص بالمدينة من طريق السويس مباشرة.

وأوضح رئيس الجهاز خلال اجتماع مع سكان المدينة أنه تم تكليف أعمال الصيانة والنظافة لعدد 184 عمارة، ومن المقرر تكليف باقي العمارات مع زيادة نسبة الاشغال في المدينة.

كما تم عرض جهود الشركة في تنظيف الشوارع ومكافحة الحشرات والقوارض.

المحور الثالث هو تطوير نظام المدارس.

وأشار إلى أنه تم تشغيل حضانة العالم بيتي في منطقة القرنفل وتم تسليم حضانة في منطقة الياسمين وسيتم تشغيلها مع بدء العام الدراسي 2025 في موقع خدمات 6.

وأوضح رئيس جهاز حدائق العاصمة أنه تم تسليم وتشغيل وحدة صحية بها الخدمات الطبية اللازمة، وسيتم توفير الدعم المستمر لطاقم الأطباء لتسهيل الخدمات للمواطنين، كما يوجد مركز إسعاف مركزي على طريق الروبيكي ويتم التنسيق المستمر مع طاقم الإسعاف لتقديم الخدمة للسكان.

وأكد المهندس عمارة مندور خلال اجتماعه أن تم الموافقة على تشغيل 4 خطوط خارجية من وإلى المدينة (رمسيس - السلام - المائة مسكن - زهراء مدينة نصر - الحى العاشر)، وحاليا تم البدء بشكل تجريبي لخط رمسيس على أن يتم زيادة عدد الخطوط مع تنامي نسبة الاشغال.

تم تفعيل الخدمة حتى الآن في عدد 96 عمارة وفقًا لأكثرية عدد المتقدمين على الخدمة، وتم التنسيق مع المصرية للاتصالات لفتح التعاقد على عدد 76 عمارة أخرى.

وأهاب جهاز حدائق العاصمة بضرورة التعاقد المبدئي على خدمة التليفون الأرضي لزيادة عدد البورتات.

كما تم تشغيل مسجدين جديدين (مسجد الحكمة ومسجد الحبيب المصطفى)، وتم التبرع لتخصيص عدد 2 مسجد آخر.

وأعلن المهندس عمار مندور أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التشطيبات في شهر مارس 2025، وسيتم تسليمه لوزارة الداخلية، والبدء في تشغيله في النصف الثاني من عام 2025. كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإيداع آلة استخراج أوراق الأحوال الشخصية (قسيمة زواج/طلاق/شهادة ميلاد/شهادة وفاة/واستمارة عمل بطاقة) داخل مبنى الجهاز.

وكشف المهندس عمار مندور، أنه تم مخاطبة شركات المحمول لزيادة أبراج الشبكات وبالفعل اتصالات وأورانج ووى تم التركيب وباقي شركة فودافون سيتم التركيب قريبا.

واستطرد رئيس الجهاز قائلا إنه وفقا لخطة جهاز المدينة يتم رش المدينة بالكامل يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع للقضاء على الحشرات.



وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة على منع دخول التوكتوك إلى المدينة، ويقوم الجهاز بتنفيذ حملات مستمرة لمصادرته وفرض الغرامات المحددة.

وتم تسمية شوارع المحاور الثاني عشر، وأكد رئيس الجهاز الانتهاء من هذه العملية وأصدر توجيهات بسرعة تركيب اللافتات الإرشادية.

وفي المحور الثالث عشر، اختتم المهندس عمار مندور رئيس الجهاز بمناقشة سكان المدينة، حيث يتم التنسيق مع شركة الغاز للبدء في أعمال توصيل الغاز لوحدات السكنية.