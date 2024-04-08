الإثنين 08 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة: حملة نظافة شاملة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

أصدر المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، تعليماته بعمل حملة نظافة شاملة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك 

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ووجه المهندس عمار مندور، بنظافة جميع الطرق والباركات مع التأكيد على نظافة وتلميع جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحبيب المصطفي ومسجد الحكمة استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ضرورة رفع حالة الاستعداد والطوارئ لمنظومة النظافة بالمدينة، مؤكدًا على مسئولى ادارة التنمية بالجهاز باستغلال أيام عيد الفطر المبارك وعمل حملة نظافة مكثفة على كافة أحياء المدينة لرفع المخلفات والأتربة وتفريغ الصناديق باستمرار.

وفي هذا السياق، نوه المهندس عمار مندور، بأهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة على مظهرها الحضاري. 

ودعا جميع السكان إلى المشاركة الفعّالة في هذه الحملة من خلال عدم رمي النفايات في الأماكن العامة والالتزام بالتعليمات البيئية.

كما وجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مسئولى إدارة الأمن بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل حملات أمنية والمرور بصورة مستمرة بالمدينة لتوفير الامن وبث روح الطمأنينة للسادة سكان المدينة فى اجازة عيد الفطر المبارك.

وفى هذا الشأن، قام المهندس عمار مندور  رئيس الجهاز بالتنبيه على المسئولين عن مرفق المياه والكهرباء والنظافة بضرورة التدخل فورا وعمل اللازم في حال ورود أي استفسارات أو شكاوي من السادة سكان المدينة طوال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة على كافة الإدارات المعينة بشن حالة الطوارئ خلال اجازة عيد الفطر المبارك وتكيثف أعمال النظافة والتجميل بحداق والمنتزهات العامة وكذلك الحدائق بالمشروعات.

حدائق العاصمة رئيس حملة استعدادا لاحتفالات الفطر عيد

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