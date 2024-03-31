الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع تنفيذ أعمال الطرق بـ"سكن لكل المصريين"

جهاز حدائق العاصمة
جهاز حدائق العاصمة

تابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة اليوم الأحد، الأعمال الجاري تنفيذها من أعمال الطرق والزراعة ومحطة رفع المياه بمشروع  سكن لكل المصريين بمساحة 2350 فدانا.

وأصدر المهندس عمار مندور تعليمات بتكيثف المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق وكذلك توريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال بمتابعة من جهاز الإشراف والمسئولين بالجهاز.

 وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة والالتزام بالمواصفات  كما أكد على ضرورة  تكثيف الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وانترلوك وتوفير الخامات اللازمة.

رئيس جهاز حدائق العاصمة ومسئولو "التضامن الاجتماعي" يتابعون تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة

رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم..ويتفقد "سكن لكل المصريين"


وقد أشار المهندس عمار مندور إلى أنه جاري استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية والفرعية وشدد على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق. 

وأردف مسئولي جهاز حدائق العاصمة، أنه جاري استكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذها وجاري عمل لافتات بأسماء الشوارع تيسيرا على السكان. 

وقد وجه  المهندس عمار مندور العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق الجاهزة لفرش النجيلة وغرس الأشجار والمزروعات حتى يتم الانتهاء من من المناطق الجاهزة لذلك حتى يتسنى لنا تسليم الوحدات للحاجزين والاهتمام بصيانة وري المساحات التي تم زراعتها.

حدائق العاصمة رئيس مشروع سكن المصريين لكل أعمال منطقة

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