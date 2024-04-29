الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

زاهي حواس
زاهي حواس

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، عن تلقيه اتصالا من عالم الآثار زاهي حواس، يوضح فيه التصريح الذي أثار جدلًا في الأوساط الإعلامية خاصة الإسرائيلية، بأن فرعون موسى لا يوجد له أثر في مصر.

وقال زاهي حواس خلال الاتصال إن كل ما اكتشفناه يمثل 30% من أثارنا وحتى الآن لم يكتشف بعد مايخص فترة سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم في مصر. 

ولفت، إلى أن هناك فرق بين المعتقد الديني والمنهج العلمي، وأنه يحترم المعتقد الديني ويحترم قدسيته أما المنهج العلمي له أدواته المادية. 

وقال الطاهري، إنه لا يوجد تعارض بين علماء الآثار وعلماء التاريخ في هذة الزاوية، موجها خالص الشكر للدكتور زاهي على اهتمامه بالشرح والإيضاح.

 

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