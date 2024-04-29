خالد الجندى: قراءة القرآن فى الحرم المكى له مذاق مختلف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان له حال مع الله، والحال يعني المقام، فأحوالنا ليست كل يوم على وتيرة واحدة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "يوم تبقى عايز تسمع تفسير، ويوم عايز فقه، لهذا يقولون وأنت تطوف حول الكعبة لازم تنوع في المقام، تقرأ قرآن أو تدعو أو تصلي على النبي أو تسبح، انتقل من عبادة لعبادة".

وأردف: “في رمضان حالنا جاهز لاستقبال رحمات الله، نعيش مع الأجواء القرآنية، ونجد القرآن له طعم ومذاق مختلف لو قرأناه في الحرم المكي، رغم أنها نفس الآيات لكن عندك حالة تسامح أو حب، بقيت تحب كل شىء في الله، الحب الإيماني والعقائدي، وتنغمس في أنوار الحب”.

وتابع: “النفس التي لا تدري للحب طعمًا، نفس لا تدري ما معناها، أنا بالحب قد عرفت طريقي وأنا بالحب قد عرفت الله، والحب هو اللغة التي يعرفها الله”، واستدل بالآية "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".

وختم: "فيه حب للنبي ومن النبي، وحب في سبيل الله، وحب لله، وحب على الله".