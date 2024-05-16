أسئلة "تحير" طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. ما معنى "ذيوع"؟

أثارت كلمة "ذيوع" بامتحان الشهادة الإعدادية في القاهرة، جدلًا جديدًا بين المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر صفحات الغش الإلكترونية، وجاءت بعض الأسئلة عن معاني ومفردات "محيرة" للطلاب.

وكان من الأسئلة التي وصفها المعلمون بالصعبة، حسب ما نقلوه عن صفحات الغش، معنى "ذيوع"، وجاءت الاختيارات المتاحة "اندثار - انطلاق - اندفاع - انتشار".

كما تضمن الامتحان المراد بـ" أوبة" في النصوص، وجاءت الاختيارات المتاحة "عبرة - رجعة - وفرة - نظرة".

وكان قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية "شاومينج" صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق" التليجرام" بعد مرور نصف ساعة فقط من زمن بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب بأن تلك الصور هي نفس ذات الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الآن، داخل اللجان الامتحانية.

انطلاق امتحانات الإعدادية بالقاهرة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، اليوم.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بالقاهرة الامتحان فى مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.