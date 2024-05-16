الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسئلة "تحير" طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. ما معنى "ذيوع"؟

الإعدادية
الإعدادية

أثارت كلمة "ذيوع" بامتحان الشهادة الإعدادية في القاهرة، جدلًا جديدًا بين المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر صفحات الغش الإلكترونية، وجاءت بعض الأسئلة عن معاني ومفردات "محيرة" للطلاب.

وكان من الأسئلة التي وصفها المعلمون بالصعبة، حسب ما نقلوه عن صفحات الغش، معنى "ذيوع"، وجاءت الاختيارات المتاحة "اندثار - انطلاق - اندفاع - انتشار".

مصدر بـ"تعليم القاهرة": نتأكد من صحة صور امتحان "عربي الإعدادية" المتداول

كما تضمن الامتحان المراد بـ" أوبة" في النصوص، وجاءت الاختيارات المتاحة "عبرة - رجعة - وفرة - نظرة".

وكان قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية "شاومينج" صور امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق" التليجرام" بعد مرور نصف ساعة فقط من زمن بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب بأن تلك الصور هي نفس ذات الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الآن، داخل اللجان الامتحانية.

txt

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام

انطلاق امتحانات الإعدادية بالقاهرة 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، اليوم.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بالقاهرة الامتحان فى مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

محافظة القاهرة طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية انطلاق امتحانات الإعدادية بالقاهرة صفحات الغش الإلكترونية شاومينج

مواد متعلقة

مصدر بـ"التعليم": نتتبع صور امتحان "العربي" المتداولة لتحديد مصدرها

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية بالقاهرة

تداول صور امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة عبر صفحات الغش

تداول صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر صفحات شاومينج

الأكثر قراءة

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق.. وتشغيله بسرعات أقل

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

فوق الـ70 مجانًا.. أسعار تذاكر واشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق

آخرهن نسرين طافش.. فنانات فى المحكمة وسجن النساء

القيادة المركزية: جنود أمريكيون ثبتوا رصيفًا مؤقتًا على الشاطئ بغزة

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال