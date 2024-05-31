قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة.

وأضافت، أن طواقم الدفاع المدني بدأت في انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال.

تراجع الدبابات الإسرائيلية عن وسط مخيم جباليا

فيما أفادت وكالة معا الفلسطينية، بأن تراجع الدبابات الإسرائيلية عن وسط مخيم جباليا، كشف عن دمار هائل في المباني والبنية التحتية في كل مكان.

وعاد آلاف النازحين من سكان المخيم للبحث عن منازلهم وقد قصف جيش الاحتلال العشرات منهم ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا وإصابة العشرات نقلوا على اثر ها للمشفى المعمداني لتلقي العلاج.

الأونروا: أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين

فيما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،أمس، أن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين".

وأضافت المنظمة الأممية، على حسابها عبر منصة إكس، أنه “لا يوجد مكان آمن بالقطاع من القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي”.

و أوضحت أن "العائلات الفلسطينية تبحث عن الأمان، لكنها تواجه الدمار فقط في قطاع غزة".

وفي معرض تعليقها على حالة النازحين الفلسطينيين، قالت الأونروا لقد "أُجبروا على ترك كل شيء خلفهم، وحياتهم معرضة للخطر كل يوم، وتابعت: "هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة.

فيما أعربت جمهورية البيرو، عن "فزعها وأسفها لمقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في رفح بقطاع غزة، نتيجة لهجوم إسرائيلي على مخيم للاجئين".

وأكدت البيرو مجددًا، ضرورة التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، 24 مايو.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد أحكام عاجلة وفقًا لولايته سعيًا لتحقيق السلام والأمن.