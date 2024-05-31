الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

قال مسئول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة إذا لم يكن جزءًا من اتفاق يتضمن إعادة المحتجزين لدى حركة حماس، على ما نقلت وكالة رويترز.

جاء هذا التعليق بعد بيان صادر عن حماس أعلنت فيه عن أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق يتضمن تبادل الرهائن بالأسرى الفلسطينيين، طالما أوقفت إسرائيل القتال في القطاع الفلسطيني.

وقال مسئول إسرائيلي: "لن تكون هناك هدنة، أو أي وقف للقتال على الإطلاق، في غزة التي ليست جزءًا لا يتجزأ من صفقة إطلاق سراح الرهائن"، مضيفًا: "أي وقف لإطلاق النار لن ينشأ إلا في إطار اتفاق".

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جيش الاحتلال ينسحب من جباليا بعد 20 يومًا من اجتياحها برًا

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن قواته أنهت عملياتها في شرق جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، بعد أن "دمرت 10 كيلومترات من الأنفاق والعديد من مواقع إنتاج الأسلحة خلال أيام من القتال الذي شمل أكثر من 200 غارة جوية".

وذكر جيش الاحتلال أنه خلال العملية في المنطقة شديدة البناء، عثرت القوات أيضًا على "جثث سبع رهائن"، حسبما ذكرت "رويترز".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن الاحتلال دمر أكثر من 1000 منزل في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع خلال عدوانه المتواصل، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم ومن مناطق في شمال القطاع بعد 20 يومًا من اجتياحها برًا، بالتزامن مع القصف المكثف من الطيران الحربي والمدفعية.

وأعلن مستشفى العودة عن استئناف استقبال الجرحى والمرضى، بعد 13 يومًا من حصار الاحتلال المطبق، والذي ألحق مزيدًا من الدمار في المستشفى ومحيطه.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في السابع من أكتوبر الماضي 36224 فلسطينيًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81777 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، حسب وزارة الصحة في غزة.

رويترز هدنه وقف للقتال صفقة إطلاق سراح الرهائن جيش الاحتلال جباليا

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