الأربعاء 08 مايو 2024
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مصر

مصدر بـ"التعليم": نتتبع صور امتحان "العربي" المتداولة لتحديد مصدرها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الصور المنتشرة عبر تطبيق التليجرام لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، لمعرفة مصدر تصويرها والتعرف على المتسبب فيها وتحويله لشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه. 

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن هناك غرف عمليات مركزية داخل المديريات التعليمية، لمراقبة اللجان ورصد أي محاولات غش أو شغب أول بأول.

وشددت أنه لا تهاون مع أى حالات غش تحدث سواء سببها طالب او مراقب، وتابع سيتم تطبيق قانون الغش على الفور، بعد تحويلهم للشئون القانونية.

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وكانت قد تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ"شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".

وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.

تحذيرًا لطلاب ومراقبين صفوف النقل

وكان وجهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تحذيرًا لطلاب ومراقبين صفوف النقل من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

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وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شددت المديريات، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المحافظات اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، كما شددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضًا الحفاظ على سرية الامتحانات. 

تأمين الأسئلة والإجابة

وشددت الوزارة على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

مراقبة اللجان غرف عمليات مركزية وزارة التربية والتعليم تطبيق قانون الغش امتحان مادة اللغة العربية لأول الثانوي العام

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