الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للأول الثانوى عبر جروب لـ"شاومينج"

طلاب
طلاب

تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ"شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".

وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المحافظات اليوم.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، كما شددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضًا الحفاظ على سرية الامتحانات.

تأمين الأسئلة والإجابة

وشددت الوزارة على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

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تعليمات للامتحانات 

١- حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر فى دخول اللجنة.

٢- عدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أى وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين فى اللجنة، كى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أى كتب أو مذكرات تخص المادة التى يؤدى الامتحان فيها.

٣- عدم اصطحاب أى أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان.

٤- جلوس الطالب فى المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

٥- عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين، حيث تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

٦- الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كى لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

٧- عند تعثر الطالب فى أى شىء عليه طلب مراقب الدور أو رئيس اللجنة لحل مشكلته وبكل هدوء حرصًا على مصلحته.

٨- أي محاولة للشغب من قبل الطالب الممتحن أو التعدى بالألفاظ أو الأفعال سيؤدى إلى تحويل الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الامتحان والحرمان من العام الدراسى كاملًا.

امتحان
امتحان
اختبار مادة اللغة العربية طلاب الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني عام الدراسي الحالي 2023 2024 صفحات شاومينج تطبيق التليجرام

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