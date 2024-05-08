الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

غرف عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام في دمياط (صور)

تعليم دمياط
تعليم دمياط

قاد محمد الحمزاوي مدير إدارة  دمياط التعليمية، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الإدارة في أول أيام امتحانات آخر العام، حيث أكد أن الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024/2023 ولحل أي مشكلة قد تتواجد. 

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024 والمقرر انطلاقها في الثامن من مايو الجاري، لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأوضح "غريب"  أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع بصفة مستمرة كافة الإستعدادات لبدء إمتحانات آخر العام، كما وجهت برفع درجة الإستعداد لإجراؤها بسهولة ويسر وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب والمعلمين.

وأشار مدير تعليم دمياط، إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات معالي الوزيرة محافظ دمياط بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر.

ووجه "غريب" بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة والإلتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان بالإضافة إلي تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة وذلك للتواصل والعمل على حلها فورًا.

وشدد على تطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الإمتحانات وضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقه لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات، مؤكدًا متابعة مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالإدارات التعليمية لجميع المدارس للاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات  والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

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