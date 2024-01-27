السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن كيفية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وجاء الرابط في محافظة الجيزة من خلال الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس

http://giza.gov.eg/Default.aspx 

وتفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في وقت سابق، كنترول إدارة شمال التعليمية بحضور سحر مصطفى، مدير عام الشئون التنفيذية، وسهير عبدالرحمن مدير عام الإدارة، والتقى محمد محمود أبوالسباع رئيس الكنترول للاطمئنان على سير العمل.

وتابع وكيل تعليم الجيزة، أعمال التصحيح لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وكذلك شيت رصد الدرجات ووجه بالدقة فى التصحيح وفى وضع الدرجات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، كما نوه بضرورة الانتهاء من التصحيح فى الوقت المحدد وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة. 
 كما وجه سلومة، الشكر لجميع القائمين بأعمال الكنترول على الجهد المبذول والعمل على إنجاز المهام فى أسرع وقت ممكن وطبقًا للمواعيد المحددة.

وأثنى وكيل تعليم الجيزة، على الجهد المبذول من الموجهين الأوائل والمعلمين والمعلمات والعمال لتفانيهم في العمل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الأربعاء على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 جنة امتحانية.

واطمئن المحافظ، خلال الجولة على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات وتوافر كافة التسهيلات، إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة للطلاب.

وشدد المحافظ، خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس (العجوزة الثانوية الإعدادية للبنات بحى العجوزة ) و(هشام شتا الإعدادية بنات) بحى العمرانية.

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