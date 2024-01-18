الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: ضخ كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وتوزيع 4000 طن سكر شهريًا

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته بعددٍ من منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على حجم المعروض من السلع وعرضها للجمهور بالأسعار المحددة والمعلنة من قبل أجهزة الدول المعنية.

توفير السلع الاستراتيجية

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة تسعى لتوفير مختلف السلع وخاصة الاستراتيجية منها والتي تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض) تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، أنه تماشيًا مع هذا السعى تم اتخاذ الإجراءات التي تضمن ضخ الكميات المناسبة من مختلف السلع والتي تكفي احتياجات السوق يوميًا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية إلى جانب إحكام السيطرة على عمليات تعبئة وتداول السلع بالأسواق وردع أية ممارسات احتكارية إلى جانب تكثيف تسيير المنافذ المتحركة لسد احتياجات المواطنين بنطاق القرى من تلك السلع. 

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع عدد من جهات التصنيع وتعبئة المواد الغذائية للدفع بكميات إضافية من السلع لبيعها بالأسعار المعلنة بالمنافذ الثابتة والسلاسل التجارية بمختلف أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافذ ومجالس إدارات السلاسل، وموجهًا مدير مديرية التموين بالتنسيق مع تلك الجهات لتكثيف المبادرات وعروض التخفيض.

تعبئة وتوزيع 4000 طن شهريًا

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن المحافظة اتخذت إجراءات حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير السكر بالأسواق من خلال تعبئة وتوزيع 4000 طن شهريًا وإضافة إجمالى 2900 طن على البطاقات التموينية لضمان وصولها للمستحقين.

واطمأن المحافظ خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المنافذ على توافر مختلف إحتياجاتهم من السلع بصورة دائمة وبالأسعار المحددة دون مغالاة. 

وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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