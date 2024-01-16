محافظة الجيزة: ضعف المياه عن بعض مناطق فى فيصل والهرم.. غدًا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.



وتشير محافظة الجيزة أنه سينتج عن ذلك ضعف المياه بمناطق: "الكوم الأخضر بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية، لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الحادية عشر مساء الأربعاء الموافق ١٧/ ١ / ٢٠٢٤ حتى الخامسة صباح الخميس ١٨/ ١ / ٢٠٢٤.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتاثرة بصورتها الطبيعية.



ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات بالتنسيق مع الشركة،

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

وكان ترأس اللواء أحمد راشد مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الاكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الاكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن الغير مستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد إستثمارى للأنفاق على مشروعات التنمية.



وكلف المحافظ بتشكيل لجنه لحصر ساحات الانتظار والاكشاك الحضارية بحي العمرانية للوقوف علي مدي التزام عملية التحصيل من قبل المخصص لهم تلك المواقع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ووفقا لبنود التعاقد المنظمة.

