هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

يتسائل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، هل البنوك إجازة غدا الخميس؟ لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

هل البنوك إجازة غدا الخميس

وينشر “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل الإجابة على تساؤلات المصريين حول.. هل البنوك إجازة غدا الخميس بالتزامن مع اعياد شم النسيم وعيد العمال وعيد القيامة المجيد، والخدمات المصرفية بالبنوك؟.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم بالبنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

كما قرر البنك المركزي المصري، أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

قرر رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما تقرر بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.