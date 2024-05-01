الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

البنوك
البنوك

يتسائل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، هل البنوك إجازة غدا الخميس؟ لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

هل البنوك إجازة غدا الخميس

وينشر “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل  الإجابة على تساؤلات المصريين حول.. هل البنوك إجازة غدا الخميس بالتزامن مع اعياد شم النسيم وعيد العمال وعيد القيامة المجيد، والخدمات المصرفية بالبنوك؟.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم بالبنوك 

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

كما قرر  البنك المركزي المصري،  أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

قرر  رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما تقرر  بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

هل البنوك إجازة غدا الخميس هل غدا الخميس إجازة بالبنوك إجازة عيد العمال وشم النسيم بالبنوك موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم بالبنوك اجازة عيد العمال وشم النسيم موعد اجازة عيد العمال وشم النسيم مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل مواعيد غلق البنوك البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين