الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 20 جنيها متأثرة بانخفاض أسعار الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن استلام مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار تتضمن 14 مليار دولار دفعة نقدية و6 مليارات وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري.

وكشف المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية أن تراجع الدولار ووصوله إلى 46.70 جنيه اليوم أدى إلى تراجع في أسعار جرام الذهب بقيمة 20 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الدولار وحجم الطلب المحلي علي المعدن النفيث وسعر الأوقية عالميا من المحددات لأسعار الذهب في مصر.

وأكد نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة ل "الدستور" أنه برغم ارتفاع سعر الأوقية عالميا 80 دولارا خلال تداولات هذا الأسبوع الجاري حيث سجلت اليوم 2380 دولارا إلا أن أسعاره تراجعت بسبب تراجع الدولار محليا، موضحا أن تأثير استلام مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة على الذهب تتعلق بتراجع سعر الدولار بقيمة جنيهين خلال المدة المقبلة وفي هذه الحالة ستنعكس على أسعار الذهب وتنخفض أيضا.

إقبال المصريين على المشغولات الذهبية

وأشار منيب إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المشغولات الذهبية والشبكة للمقبلين على الزواج وزيادة حجم الطلب عليها خلال موسم الأعياد وبداية الصيف مقارنة بتراجع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب وهذا أدى إلى الاستقرار في أسعار الدولار والتوجه إلى تراجعه مما أدى إلى تغير توجهات المصريين في تحويل أموالهم إلى ذهب كما حدث في فبراير الماضي.

وألمح إلى أن توجه البعض إلى بيع والتنازل عن الذهب بعد الاستقرار الاقتصادي وانعكاس ذلك على حياة المواطنين وانتهاء أزمة النقد الأجنبي والتي أدت إلى حالة من الثبات والاستقرار في شراء المصريين للذهب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا اقتصاديا كبيرا بعد دخول سيولة دولارية كبيرة لمصر.

موجة تنازلات للمصريين عن الذهب والدولار 

وقال إن زيادة حجم التنازلات وبيع العملات الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك أدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة والقضاء على السوق السوداء للعملة مما انعكس ذلك على جميع أسعار السلع وحدث تراجع كبير في الأسعار المبالغ فيها وقت الأزمة السابقة.

وعن أسعار الذهب، قال نائب رئيس الشعبة إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 3100 جنيه وسجلت سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2380 دولارا في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وعن تحديد سعر الفائدة غدا الخميس، أكد منيب أن أي انخفاض في سعر الفائدة سيؤثر إيجابيا على الذهب وسيؤدي إلى توجه المستثمرين لشراء الذهب حيث إنه ملاذ آمن، مطالبا بخفض أسعار الفائدة اقتداء بقرار المجلس الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب أسعار الدولار مصر رأس الحكمة سعر الأوقية اقبال المصريين علي المشغولات الذهبية السبائك والجنيهات المشغولات الذهبية ازمة النقد الاجنبي سيولة دولارية شركات الصرافة

مواد متعلقة

اقتصاديون: الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة يعزز العوائد الدولارية ويضمن جذب الاستثمارات

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

سمية الخشاب تحرر محضرا ضد منتج سينمائى فى الهرم

عاجل.. الأهلى يحشد قوته الضاربة لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

موسم حصاد البرتقال فى طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح