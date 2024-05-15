عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 20 جنيها متأثرة بانخفاض أسعار الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن استلام مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار تتضمن 14 مليار دولار دفعة نقدية و6 مليارات وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري.

وكشف المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية أن تراجع الدولار ووصوله إلى 46.70 جنيه اليوم أدى إلى تراجع في أسعار جرام الذهب بقيمة 20 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الدولار وحجم الطلب المحلي علي المعدن النفيث وسعر الأوقية عالميا من المحددات لأسعار الذهب في مصر.

وأكد نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة ل "الدستور" أنه برغم ارتفاع سعر الأوقية عالميا 80 دولارا خلال تداولات هذا الأسبوع الجاري حيث سجلت اليوم 2380 دولارا إلا أن أسعاره تراجعت بسبب تراجع الدولار محليا، موضحا أن تأثير استلام مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة على الذهب تتعلق بتراجع سعر الدولار بقيمة جنيهين خلال المدة المقبلة وفي هذه الحالة ستنعكس على أسعار الذهب وتنخفض أيضا.

إقبال المصريين على المشغولات الذهبية

وأشار منيب إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المشغولات الذهبية والشبكة للمقبلين على الزواج وزيادة حجم الطلب عليها خلال موسم الأعياد وبداية الصيف مقارنة بتراجع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب وهذا أدى إلى الاستقرار في أسعار الدولار والتوجه إلى تراجعه مما أدى إلى تغير توجهات المصريين في تحويل أموالهم إلى ذهب كما حدث في فبراير الماضي.

وألمح إلى أن توجه البعض إلى بيع والتنازل عن الذهب بعد الاستقرار الاقتصادي وانعكاس ذلك على حياة المواطنين وانتهاء أزمة النقد الأجنبي والتي أدت إلى حالة من الثبات والاستقرار في شراء المصريين للذهب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا اقتصاديا كبيرا بعد دخول سيولة دولارية كبيرة لمصر.

موجة تنازلات للمصريين عن الذهب والدولار

وقال إن زيادة حجم التنازلات وبيع العملات الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك أدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة والقضاء على السوق السوداء للعملة مما انعكس ذلك على جميع أسعار السلع وحدث تراجع كبير في الأسعار المبالغ فيها وقت الأزمة السابقة.

وعن أسعار الذهب، قال نائب رئيس الشعبة إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 3100 جنيه وسجلت سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2380 دولارا في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وعن تحديد سعر الفائدة غدا الخميس، أكد منيب أن أي انخفاض في سعر الفائدة سيؤثر إيجابيا على الذهب وسيؤدي إلى توجه المستثمرين لشراء الذهب حيث إنه ملاذ آمن، مطالبا بخفض أسعار الفائدة اقتداء بقرار المجلس الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل.