الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اقتصاديون: الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة يعزز العوائد الدولارية ويضمن جذب الاستثمارات

رأس الحكمة
رأس الحكمة

كشف اقتصاديون عن الآثار الايجابية لدخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة لمصر حيث تم الإعلان عن الحصول على 14 مليار دولار هي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق، إن حصول مصر علي الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة سيسهم في  زيادة العوائد الدولارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صفقة رأس الحكمة  صفقة لها طابع سياسي في إطار دعم الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه تعزز العوائد الدولارية مكانة الدولة على الساحة الدولية وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تعزز القوة الاقتصادية: “تعد العوائد الدولارية من مصادر متنوعة مثل التصدير، الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قوته الاقتصادية على المستوى الدولي”.

وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية تساهم في توفير الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية، التعليم، الصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أنه تزيد العوائد الدولارية من احتياطيات النقد الأجنبي للبلد، مما يساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ويحمي الاقتصاد من التقلبات السياسية والاقتصادية الخارجية.

فيما قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني الشرقية للدخان، إن دخول الدفعة الثانية من  صفقة رأس الحكمة هي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن زيادة العوائد الدولارية الزائدة تسهل تمويل مشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة مثل مشاريع البنية التحتية، الطاقة.

وأشار إلى أن زيادة العوائد الدولارية تعزز قدرة مصر على التجارة الدولية وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية. تعزز العوائد الدولارية القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية وتعزز التنافسية الاقتصادية.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تعكس نضوج الاقتصاد وتعزز الثقة بالاقتصاد المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، مما يشجع على زيادة الاستثمارات ويعزز التنمية المستدامة.

وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في تحسين ميزان المدفوعات لمصر، مما يقلل من العجز في الميزان التجاري ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أنه تزيد العوائد الدولارية من إمكانية تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين.

وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية تعزز قدرة البلاد على بناء احتياطيات العملات الأجنبية، مما يحمي الاقتصاد من التقلبات النقدية ويعزز الاستقرار المالي.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية يمكن أن تسهم في تقليل التضخم، حيث تعمل على تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية وتقليل الضغوط النقدية على الاقتصاد.

فيما قال المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة  سيهم في زيادة العوائد الدولارية مما سيسهم في  الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز الثقة بالاقتصاد.

وأضاف أن زيادة العوائد الدولارية تساهم في توسيع قاعدة الاحتياطيات النقدية لمصر، مما يعزز الاستقرار المالي ويسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للتعامل مع أي تحديات مالية محتملة.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية لمصر تعتبر عاملًا حيويًا لتعزيز القوة الاقتصادية والاستقرار في البلاد ومن خلال استغلال العوائد الدولارية بشكل فعال واستثمارها في القطاعات الحيوية، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية أفضل.

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