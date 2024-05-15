الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

الدولار
الدولار

قال الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والمتمثلة في شح العملة الصعبة، بدأت تلوح في الأفق بشائر الانفراج، موضحًا أن استقبال مصر للدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تقدر بحوالي 14 مليار دولار، سيسهم في سد الفجوة التمويلية القائمة.

وأضاف غنيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن هذه الأموال ستعزز من وفرة النقد الأجنبي في النظام المصرفي، مما سيعود بالنفع على السوق المحلية، خاصةً مع الدعم المالي القادم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأكد أن الإعلان الذي قام به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول وصول الدفعة الثانية من الصفقة، قد أسهم في تراجع سعر الدولار في السوق المصرية اليوم، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي شهد تدفقات مالية كبيرة، بما في ذلك 16 مليار دولار من الأموال الساخنة، مما يبشر بانخفاض الأسعار وتحسن الوضع الاقتصادي.

وشدد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الصادرات لتأمين مزيد من العملة الصعبة، كما لفت الانتباه إلى أن هذه الأموال ستقلل من المخاوف لدى البنوك بشأن توافر العملة الصعبة وستخفض من فاتورة الاقتراض، مضيفًا أن تحويلات المصريين في الخارج قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف.

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