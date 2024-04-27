4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال خلال الساعات القليلة الماضية، موعد اجازة البنوك في عيد العمال 2024، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

موعد إجازة البنوك في عيد العمال 2024

زادت عمليات البحث عن موعد اجازة البنوك في عيد العمال 2024 ومواعيد عمل البنوك بعد اجازة عيد تحرير سيناء وعدد ساعات العمل اليومية وموعد غلق البنوك.

اجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجازة البنوك في عيد العمال 2024، والخدمات المصرفية بالبنوك.

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اجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

من المقرر ان يقوم البنك المركزي بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر يومي الاحد والاثنين الموافقان الموافق 5 و6 مايو 2024، بمناسبة الاحتفال بعيدي العمال وشم النسيم.

ومن المقرر استأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 بعد إجازة تستمر 4 أيام، شملت العطلة الأسبوعية وعيد العمال وشم النسيم بالاضافة الي عيد القيامة المجيد.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما قرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الاحد 5 مايو.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.