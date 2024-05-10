وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الجمعة 10/مايو/2024 - 09:08 م 5/10/2024 9:08:53 PM جانب من الافتتاح تصوير: أحمد حسن شارك طباعة افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة الرياضي شارك طباعة