غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تقديم أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، خلال أحد الإعلانات الدعائية لشركة حلوى كبرى دون العودة لأسرة الفنان الراحل فريد الأطرش أو موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، ما جعل "نانسي" تتصدر محركات البحث على موقع البحث العالمي (جوجل) بعد دخولها فى خلاف مع فيصل الأطرش الوريث الوحيد للفنان الراحل.

"الدستور" ترصد القصة الكاملة لاتهام نانسي عجرم بالتعدى على أغنية فريد الأطرش والتعويض والمطالبة بغرامة تصل 10 ملايين جنيه

وكلف فيصل الأطرش، الوريث الوحيد للفنان الراحل ممثله القانوني د.حسام لطفي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومقاضاة نانسي عجرم، والجهة المنتجة للإعلان بسبب استخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، فى أحد الإعلانات الدعائية لشركة حلوى كبرى بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو" أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر "على حد قوله".

فى السياق، أصدرت أسرة الفنان الراحل بيانًا جاء فيه: "يعلن فيصل فؤاد الأطرش بأن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية «أنا وإنت ولا حد تالتنا» يعقد المسئولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي، فضلاً على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين «ساسيرو» أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي «ساسم» باعتبارهما من يملكون الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر.

أضاف خلال البيان: "كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي عن حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع «ساسيرو» و«ساسم» لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث إنها بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب.

خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع المطربة نانسي عجرم

من جانبه كشف د.حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، عن تفاصيل خلاف أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش مع المطربة نانسي عجرم، موضحا أن موقفها غير قانوني نهائيًا.

أضاف لطفي خلال تصريحات صحفية: "فيصل فؤاد الأطرش وريث الراحل فريد الأطرش كلمني وقالي أنه تفاجأ من إنتشار إعلان لمنتج تجاري الذي قامت بغنائه نانسي عجرم، ويجب أن يتم موافقة المؤلف والملحن حتى لو كان في تعديل ببعض الكلمات؛ لأن المؤلف والملحن بينضموا لجمعية "ساسيرو" في مصر وبعدها تعطي موافقة وكان عضو الجمعية وقت إنشاؤها المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن فريد الأطرش".

وأكد لطفي أن ما حدث مخالفة قانونية وإعتداء على حق المؤلف والملحن وبعدها تفاجأ من أقاويل البعض بأن الشركة المنتجة أعطت أذن بذلك ولكنها ليس لها الحق في إعادة النشر، لكن حقها في حالة فقط هو التصرف في التسجيل الصوتي فقط، ولكن نانسي عجرم قامت بتسجيل جديد ولحن جديد، وذلك ما يسمى بإعادة نشر وفيصل فريد الأطرش لم يسبق له يعطي إذن بذلك أو ينازل بهذا الحق في حياته أو بعد وفاته أو وفاة فريد الأطرش.

رد نانسي عجرم على اتهامها بالتعدى على أغنية فريد الأطرش

من جانبه، أرسل جيجي لامارا مدير أعمال نانسي صورًا لأحد البرامج التليفزيونية أوضح من خلالها تنازل المنتج محسن جابر عن أغنية «أنا وإنت ولا حد تالتنا» لحصول نانسي عجرم على إذن بذلك وقيامها بالغناء، وذلك مقابل مادي حصل عليه الأخير.

ورد حسام لطفي، على المسألة بشأن تنازل المنتج محسن جابر لأغنية فريد الأطرش فى أحد البرامج التلفزيونية قائلا: «مش من حق محسن جابر يعمل كده، لأن المنتج بينتج شريط غنائي وهو انتحل صفة كاذبة ولازم يحاول يفرق ما بين ملكية التسجيل الصوتي والمصنف نفسه».

أضاف: «مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها في منتج هو اللي عمل الإعلان وده اللي هنقاضيه قضائيا بتعويض 10 ملايين جنيه على أنه قام بتغيير لحن وكلمات الأغنية لإعلان دون موافقة الورثة ودون موافقة الملحن».

أشار إلى الإعلان لم يكن غرضه لإحياء تراث لفنان كبير بحجم الاطرش، لكن ما فعلوه تشويه للأغنية من لحن والجمهور عندما يشاهد الإعلان يستحضرون أغنية فريد الأطرش «أنا وأنت ولا حد تالتنا»، ولا يشاهدون ذلك الإعلان ولكن ما يلفت أنظارهم هو اللحن ولذلك السبب الأغاني المشهورة هي التي تتحول لإعلان ولكن يجب أن تتم بموافقة أسرة الفنان الراحل أولا والملحن والمؤلف وجمعية المؤلفين والملحنين».